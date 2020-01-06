Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti

Bakırköy'de aracını yayaların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen'in tahliye edilmesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

TAHLİYE EDİLDİ

Bakırköy'de annesi hakim, babası savcı olan Görkem Sertaç Göçmen; kız arkadaşını sokak ortasında darp ettiği, tepki gösteren vatandaşların üzerine de araç sürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada tahliye edildi.

Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen Görkem Sertaç Göçmen'in (22) yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine karar verildi.

OĞLUNUN KIZ ARKADAŞINI SUÇLADI

İki üniversite okuyan oğlunun 16 aydır tutuklu bulunduğuna ve bunun telafisi imkansız zararlar oluşturduğuna dikkat çeken anne Göçmen, "Kız arkadaşıyla birbirlerine iyi gelmeyen bir ilişki yaşadılar. Oğlum 4 adli dosyaya karıştı. Hepsinde yanında kız arkadaşı vardı. Bir yıl önce basına yansıyan olayda da yine aynı kız arkadaşı yanındaydı. Maalesef oğlumun hayat çizgisi değişti. Kız arkadaşı ile yaşadığı ilişki boyunca baba rolünü Görkem'e çok sık yüklüyordu. Bu da Görkem'de fiziksel şiddet olarak yansımaya başlamıştı" diye konuştu.

O SORUYA CEVAP VEREMEDİ

Aynur Göçmen, hakimlik yaptığı dönemde kendisine böyle bir dava gelmesi durumunda nasıl bir karar vereceğinin sorulması üzerine, "Bu hiç doğru olmaz. Meslek ayrı bir şey" diyerek cevap vermekten kaçındı.

32 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Göçmen hakkında, "Mala zarar verme", "Kasten öldürmeye teşebbüs" , "Yaralama" ve "Basit yaralama" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Savcı Alpay Göçmen'le eski hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in, 6 Eylül 2017 tarihinde Ataköy'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından dışarıya pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla da yargılanıyor.

ANNESİ AVUKATLIĞINI YAPMAK İÇİN HAKİMLİKTEN İSTİFA ETMİŞTİ

Anne Aynur Göçmen, hakimlik görevinden istifa ederek oğlunun savunmasını yapmak için avukatlığa başlamıştı.

NE OLMUŞTU?

Görkem Sertaç Göçmen ve kız arkadaşı A.A, Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araç içerisinde tartışmaya başladı. Bu sırada Göçmen'in tokat attığı A.A aracın camını açarak "Bırak beni!" diye bağırdı. Çevredeki vatandaşlar da aracın yanına geldi ve Görkem Sertaç Göçmen'e tepki gösterdi. Aracından inen Göçmen, Zişan Mert Durmuş'a eliyle vurarak yaraladı, ardından tekrar aracına bindi. Göçmen olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada Zişan Mert Durmuş çevredekilere "Neden yardım etmiyorsunuz?" diyerek bağırdı. Göçmen de aracı durdurarak Zişan Mert Durmuş'u yaralamak için olay mahalline yaya olarak geri döndü. Göçmen'in geri geldiğini gören vatandaşlar bu defa, Göçmen'i basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaraladı. Cebrail Şık, Göçmen'i aracına bindirdi. Göçmen aracına bindikten sonra tek yönlü yolda aracı trafiğin tersi istikamette çevirerek kendisini yaralayan kişilere ve Cebrail Şık'n üzerine sürdü. Cebrail Şık araçtan kurtularak kaldırıma doğru koştu. Göçmen aracı tekrar trafiğin akışı yönüne çevirerek Cebrail Şık'a doğru sürdü ve Şık'ı, Ahmet Seven'e ait park halindeki araç ile sevk ve idaresindeki araç arasında sıkıştırarak yaraladı. Ardından Göçmen aracını kaldırıma sürmeye devam etti ve kaldırımda bulunan diğer müştekileri yaraladı. Göçen olay yerinden uzaklaştı ve kız arkadaşı A.A'yı Bakırköy Yeni Mahalle Camii yanında aracından indirdikten sonra 2 arkadaşıyla (takipsizlik kararı verilen) olay yerine tekrar geldi.

2 arkadaşıyla araçtan inen Göçmen, bagajından ne olduğu tespit edilemeyen (pense-demir) bir cisim alarak müşteki Zişan Mert Durmuş'a doğru tek başına yürüdü ve elindeki cisimle Durmuş'un başına elindeki cisimle vurarak yaraladı, bunun üzerine bölgede arbede yaşandı. Soner Çoban ve Abdulkerim Kapan, Göçmen'in kalabalığın içinden alarak araca doğru getirdikleri sırada polis olaya müdahale etti. Polis Göçmen'in çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmesini engelleyerek, Kartaltepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.