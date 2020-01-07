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Berfin'in yüzünü asitle yakan eski erkek arkadaşına 13,5 yıl hapis cezası verildi

Hatay'da eski kız arkadaşına asit atarak suratında yanıklar oluşmasına sebep olan sanık, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sağ gözünü kaybeden Berfin Özek, verilen cezayı yetersiz bularak "Çektiğim acıların karşılığı bu değil" dedi.

07.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:27

'ın ilçesinde Berfin Özek'e(20) asit türü sıvı atarak yüzünün bir bölümünün yanmasına, sağ gözünü de kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23), 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adliye çıkışı açıklama yapan Berfin Özek, "Çektiğim acıların karşılığı bu değil" dedi.

İskenderun'un Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak'ta, dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı.

BERFİN SAĞ GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Berfin, çağrılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.

'ÖLDÜRME KASTI'NI KALDIRIP, 'KASTEN YARALAMA' TALEP EDİLDİ

Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında, yargılandığı İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, iddianameyi 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hazırlayan savcı, yeni mütalaasında 'öldürme kastının olmadığına' dair hukuki değerlendirme yaptı. Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan ceza alması talep edildi.

İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, mahkeme heyeti tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik'i 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

"ÇEKTİĞİM ACILARIN KARŞILIĞI DEĞİL"

Mahkeme çıkışında açıklama yapan Berfin Özek, verilen cezanın çektiği acıların karşılığı olmadığını söyledi. Sanığa verilen cezanın yetersiz olduğunu söyleyen Özek, "Beklediğimiz bir karar değil. Çektiğimiz acıların karşılığı bu değil. Sanığın cezaevinde çıkma ihmali var. Biz bu korkuyla nasıl yaşayacağız? Hukuki mücadelemize devam edeceğiz. En ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum" dedi. Berfin Özek'in avukatları da karara itiraz edeceklerini söyledi.

Berfin'in yüzünü asitle yakan eski erkek arkadaşına 13,5 yıl hapis cezası verildi

Berfin Özek, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (2)
KORKMAZ ÇAKAR: az vermişler cezalar arttırılmalı
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ALİ: Kızın hayatını mahvetti. O kız muhtemelen çevresindeki ön yargılar yüzünden bir süre sonra dışarı çıkamayacak hale gelecek. Ömür boyu ceza alması lazım.
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