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Son dakika: Koza İpek Holding davasında karar çıktı: Sanıklara hapis cezası verildi

Son dakika: FETÖ/PDY çatı davasının firari sanığı Koza İpek Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Melek İpek'e toplam 12 yıl 8 ay hapis ve 104 bin lira adli para cezası verildi.

09.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:27

FETÖ/PDY çatı davasının firari sanığı Koza İpek Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın, 'terör örgütüne üye olmak', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'güveni kötüye kullanmak, suçlarından yargılandığı davada; Cafer Tekin İpek'e toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezası, Melek İpek'e toplam 12 yıl 8 ay hapis ve 104 bin lira adli para cezası verildi.

HOLDİNG SAHİBİ FİRARİ

Diğer sanıklara 2 yıl 1 aydan 6 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilirken, yargılaması tamamlanan sanıkların şirketlerdeki hisselerinin müsadere yoluyla hazineye devredilmesine hükmedildi. Mahkeme ayrıca aralarında Akın İpek'in de olduğu firari sanıkların dosyalarının ayrılması ve şirketlerde bulunan hisselerindeki kayyum kararının devamını kararlaştırdı.

Son dakika: Koza İpek Holding davasında karar çıktı: Sanıklara hapis cezası verildi

Melek İpek, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


Ekonomi

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