FETÖ/PDY çatı davasının firari sanığı Koza İpek Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın, 'terör örgütüne üye olmak', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'güveni kötüye kullanmak, suçlarından yargılandığı davada; Cafer Tekin İpek'e toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezası, Melek İpek'e toplam 12 yıl 8 ay hapis ve 104 bin lira adli para cezası verildi. Yargılaması tamamlanan sanıkların şirketlerdeki hisselerinin müsadere yoluyla hazineye devredilmesine hükmedildi.