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FETÖ/PDY adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak ile birçok eski emniyet müdürünün bulunduğu 'VİP dinleme'...

22.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:56FLAŞ

FETÖ/PDY adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak ile birçok eski emniyet müdürünün bulunduğu 'VİP dinleme' davasında 131 sanık hakkında, 'silahlı terör örgütü üyeliği', 'resmi belgede sahtecilik', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal', 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından 3 yıl 6 ay ile 45 yıl arasında ceza verildi. 37 sanığa beraat verilirken, 43 sanığın da dosyası ayrıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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