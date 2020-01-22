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Son dakika: Ege'de art arda depremler! Son depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı

Son Dakika: Manisa'da art arda gelen depremler, Ege bölgesinde de hissedildi. AFAD verilerine göre art arda gerçekleşen 3 depremin sonuncusunun şiddeti 4,1 olarak kayıtlara geçti.

22.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:18

'nın ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'den de hissedilen sarsıntı, yerin 14 kilometre derinliğinde oluştu. Öte yandan bölgede merkez üssü Sungullu ve Pınarköy olan iki deprem daha meydana geldi.

3 DEPREM YAŞANDI

Manisa'da art arda 3 deprem meydana geldi. Önce 3,2 ve 3,3 şiddetinde sallanan Manisa'da, merkez üssü Yunusemre ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Pınarköy mahallesinde saat 16.18 sıralarında Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler Ege bölgesinde hissedildi.

İKİNCİ DEPREM 16.49'DA OLDU

Meydana gelen depremin ardından Pınarköy mahallesine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Süngüllü mahallesinde saat 16.49 sıralarında 3,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Son dakika: Ege'de art arda depremler! Son depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı

Yunusemre, Deprem, Manisa, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA


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