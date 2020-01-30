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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.

30.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:19FLAŞ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü. Kalın, ABD Yönetimi'nin, İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin yayımladığı plan hakkında Türkiye'nin görüşlerini paylaşırken, Türkiye'nin iki devletli çözüm vizyonu ve bu çerçevede Doğu Kudüs'ün, 1967 sınırları temelinde oluşturulacak bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin başkenti olmasını savunduğunu, Filistin halkının kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğini vurguladı.



Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, Güncel

Kaynak: DHA

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