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Son dakika: Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında test sürüşleri başlıyor

Son dakika: Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Sivas arasındaki hattın tamamlanarak yüksek hızlı trenin Sivas'a ulaştırılacağını söyledi. Bakan Turhan, "Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız" dedi. Söz konusu proje, Ankara-Sivas arasında 12 saat olan tren yolculuğunu, 2 saate indirecek.

04.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:26

Ankara- arasında 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi, bu yılın ilk çeyreğinde test sürüşlerine başlıyor.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "Ankara-Sivas Yüksek hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız" dedi.

12 SAATLİK YOL, 2 SAATE İNECEK

Bakan Turhan eylül ayında yaptığı açıklamada, "Ankara-Sivas arasında 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin altyapı çalışmalarında yüzde 94,74 fiziksel ilerleme sağlandı. Projenin üstyapı elektrifikasyon ve sinyalizasyon telekomünikasyon sistemleri devam ediyor. Kayaş-Yerköy kesiminde yüzde 7,72, Yerköy-Sivas kesiminde ise yüzde 28,72 genel fiziksel ilerleme kaydedildi. 222 kilometre tek hat ray serimi tamamlandı" şeklinde konuşmuştu.

Mevcut şartlarda Sivas ile Ankara arasındaki tren yolculuğu yaklaşık 12 saat sürüyor

MEVCUT GÜZERGAHTA YOLCULUK 12 SAAT

Ulaştırma Bakanlığının çalışmalarını sürdürdüğü Ankara-Sivas arasındaki mevcut güzergahta yolculuk yaklaşık 12 saat sürüyor. Bakan Turhan, söz konusu proje ile Ankara garı ile Sivas garı arasındaki sürenin 2 saate düşeceğini söyledi.

Son dakika: Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında test sürüşleri başlıyor

Mehmet Cahit Turhan, Ankara, Sivas, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

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