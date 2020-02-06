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İbrahim Kalın: "(İdlib'de yeni stratejimiz) Askerlerimizin korunması için her şey yapılacaktır.

06.02.2020 19:51 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:51FLAŞ

İbrahim Kalın: "( 'de yeni stratejimiz) Askerlerimizin korunması için her şey yapılacaktır. Askeri gözlem noktaları yerinde durmaya devam edecektir. Çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenin sınırlarda değişikliği kabul etmemiz mümkün değil. Askerlerimizin can güvenliğinin sağlanması için gerekli tahkimat yapılacaktır. Rejimin ay sonuna kadar girdiği yerlerden geri çekilmesi gerekir. Bundan sonra yapacağı her bir hatanın yapacağı ağır sonuçları olacaktır. Bu mesajları Rus mevikdaşlarımıza da ilettik. Astana süreci ile ilgili yeni bir toplantı olabilir. Rus askeri heyetle görüşmelerden sonra yol haritası belirlenecek.



İbrahim Kalın, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

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