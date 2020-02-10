Ömer Çelik: " İdlib 'de gözlem noktalarının görevi gözlemlemek ve rapor etmektir. Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde orada meşru bir yapı olarak bulunmaktadır. Rejimin sistemli bir şekilde saldırıları söz konusudur. En yoğun şekilde saldırıyı gerçekleştiren hedefler ateş altına alınmıştır, gerekli karşılık verilmiştir, hedefler tahrip edilmiştir. Zayiat kat be kat fazladır, yoğun ateş faaliyeti kesintisiz bir şekilde sürmektedir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır. Gelişmeler yakın bir şekilde takip ediliyor Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları vermiştir.