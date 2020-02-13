Son dakika: İzmir'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı

İzmir'in Bergama ilçesinde kamyonla servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Bergama- Ayvalık karayolunun kırsal Kozak Mahallesi'nin Yukarıbey mevkisinde meydana geldi. Bir altın madenine işçi taşıyan servis midibüsü, kamyonla çarpıştı.
4 ÖLÜ, 8 YARALI
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 35 F 9896 plakalı kamyon ile Koza Altın İşletmesine işçi taşıyan 35 VNN 46 plakalı servis minibüsü, Selçuk Mahallesi Kozak Yolu mevkisinde çarpıştı. Kaza sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Minibüste sıkışan yaralılar, İzmir İtfaiyesi AKS ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı.