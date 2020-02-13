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Son dakika: İzmir'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı

Son dakika: İzmir'in Bergama ilçesinde, işçileri taşıyan servis aracı ile kamyon çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı.

13.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:36

İzmir'in ilçesinde kamyonla servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Bergama- Ayvalık karayolunun kırsal Kozak Mahallesi'nin Yukarıbey mevkisinde meydana geldi. Bir altın madenine işçi taşıyan servis midibüsü, kamyonla çarpıştı.

4 ÖLÜ, 8 YARALI

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 35 F 9896 plakalı kamyon ile Koza Altın İşletmesine işçi taşıyan 35 VNN 46 plakalı servis minibüsü, Selçuk Mahallesi Kozak Yolu mevkisinde çarpıştı. Kaza sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Minibüste sıkışan yaralılar, İzmir İtfaiyesi AKS ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika: İzmir'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı

Bergama, İşçi, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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