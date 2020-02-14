Son dakika: 12 yaşındaki kızı istismar ettiği iddia edilen sözleşmeli memurun işine son verildi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan ve Suriyeli 12 yaşındaki bir kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sözleşmeli memur İsmail S'nin işine son verdi. Şahsın okulda istihdamına ilişkin olarak da idari soruşturma başlatıldı.

Olay 7 Şubat Cuma günü meydana geldi. 12 yaşındaki kızın annesi, çocuğunun şikayeti üzerine Esenyurt Çocuk Büro Amirliği'ne gitti. Suriyeli küçük kızın ifade tutanağında mide bulandıran olayın detayları yer aldı.

"YAŞADIKLARIMI ANNEME ANLATTIM"

Küçük kızın ifadesine göre sözleşmeli memur kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtarak mağdureyi okulun deposuna çağırdı. İçeride 10 dakika kadar kaldılar, ardından sözleşmeli memur küçük kıza 5 TL para verdi. Küçük kız, "Parayı çöpe attım. Ardından yaşadıklarımı bir öğretmenime anlatmak istedim ancak dinlemedi. Ben de olanları anneme anlattım, annem beni doktora götürdü" dedi.

BABASI OLMADIĞI İÇİN HEDEF SEÇMİŞ

12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen adamın, çocuğun babasının ailesini birlikte yaşamadığını öğrenerek kendisine hedef seçtiği belirtildi.