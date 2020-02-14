Haberler » 3. Sayfa » Son dakika: 12 yaşındaki kızı istismar ettiği iddia edilen sözleşmeli memurun işine son verildi - Haberler

Son dakika: 12 yaşındaki kızı istismar ettiği iddia edilen sözleşmeli memurun işine son verildi

Son dakika: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan ve Suriyeli 12 yaşındaki bir kız öğrenciye istismarda bulunduğu iddia edilen sözleşmeli memurun işine son verdi.

14.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:55Son dakika: 12 yaşındaki kızı istismar ettiği iddia edilen sözleşmeli memurun işine son verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul'un ilçesindeki bir ilkokulda kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan ve Suriyeli 12 yaşındaki bir kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sözleşmeli memur İsmail S'nin işine son verdi. Şahsın okulda istihdamına ilişkin olarak da idari soruşturma başlatıldı.

Olay 7 Şubat Cuma günü meydana geldi. 12 yaşındaki kızın annesi, çocuğunun şikayeti üzerine Esenyurt Çocuk Büro Amirliği'ne gitti. Suriyeli küçük kızın ifade tutanağında mide bulandıran olayın detayları yer aldı.

"YAŞADIKLARIMI ANNEME ANLATTIM"

Küçük kızın ifadesine göre sözleşmeli memur kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtarak mağdureyi okulun deposuna çağırdı. İçeride 10 dakika kadar kaldılar, ardından sözleşmeli memur küçük kıza 5 TL para verdi. Küçük kız, "Parayı çöpe attım. Ardından yaşadıklarımı bir öğretmenime anlatmak istedim ancak dinlemedi. Ben de olanları anneme anlattım, annem beni doktora götürdü" dedi.

BABASI OLMADIĞI İÇİN HEDEF SEÇMİŞ

12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen adamın, çocuğun babasının ailesini birlikte yaşamadığını öğrenerek kendisine hedef seçtiği belirtildi.


Milli Eğitim Müdürlüğü, Esenyurt, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI (38)
ADALETSİZADALET:İdamı kaldılaranlar bunların hesabını zor verecekler!
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
OKAN:çocukları nasil bunlara emanet edecez idam şart ve özelikle istismar ve tacizcilere
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
BÜYÜK HASAN:öncelikle şunu söyleyim suçluyu savunmuyorum kamera kaydı varmı çevredeki görgü tanıklarının ifadesi doktora götürmüş rapor varmı gerçekten böyle bir pisliği yaptımı belkide ortaya atılan bir iftira var bunların hepsi soru işareti ama karar beyana göre verilmiş nasıl bir mantık bu mahkemeden çıkacak olan deliller ifadeler kamera kayıtları ortaya çıkmadan nasıl böyle bir karar alınıyor millet hemen herşeye inanıyor olayın detayını öğrenmeden dinlemeden yorum yapmayın
Yayından Kaldır
8 7
Cevap yaz
AA:Düzgün ceza olmazsa daha çoook böyle haberler duyarız
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
ASESUA:suriyeli olduğu için önemli değildir şimdi. Tam tersi olsaydı kıyamet kopar herkes komşusunu bu konu üzerinden suçlar tüm suriyeliler suçlu olurdu. Ama şimdi bir türk suçlu. neyse bizden bir cacık olmaz.
Yayından Kaldır
51 19
Cevap yaz
KAĞAN TİGİN OĞUZ:Aynen katılıyorum, sosyal medyadaki ajanlar Türk halkını kışkırtmak için suriyeli biri suç işlemişmi diye akşama kadar kayıtları kontrol ediyorlar ve amerika merkezden servis ediyorlar ama suriyeli kardeşimiz mağdur olunca tık yok.
Yayından Kaldır
3 1
PAŞALI:arkadaşım o bir çocuk Suriyeli veya başka bi yerli olmasına gerek yok.
Yayından Kaldır
8 0
ASESUA:Yapan da suriyeli.
Yayından Kaldır
7 9
CEVAP:Sizin mantığınızdan hareket edecek olursak '' gelmeseydi başına böyle bir şey gelmeyecekti '' taciz eden kişiyi. Suriyeliliere karşı tavrım her zaman aynıdır. Asesua
Yayından Kaldır
9 7
Tüm 38 yorumu okumak için tıklayın
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
14.02.2020 12:49:57