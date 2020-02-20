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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: (Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kazaya uğrayan Pegasus Havayolları'na ait uçakla ilgili) 12 Şubat 2020 tarihinde NTSB, FAA ve Boeing uzmanlarından oluşan bir heyet ile beş personelimiz kara kutuları incelemek üzere Almanya Kaza...

20.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:16FLAŞ

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: (Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kazaya uğrayan Havayolları'na ait uçakla ilgili) 12 Şubat 2020 tarihinde NTSB, FAA ve Boeing uzmanlarından oluşan bir heyet ile beş personelimiz kara kutuları incelemek üzere Almanya Kaza İnceleme Ünitesine intikal etmiş ve sadece kara kutularla ilgili incelemeler 15 Şubat 2020 tarihinde sonuçlanmıştır. Gerek CVR, gerekse FDR çözümleri sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. Bu kapsamda elde edilen analiz ve değerlendirme çalışmaları halen devam etmektedir.



Sabiha Gökçen, Pegasus, Güncel

Kaynak: DHA

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