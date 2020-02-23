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Son dakika: İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Türkiye'de de hissedildi

Son dakika: AFAD, İran'ın Khoy kentinde saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun olarak hissedildi.

23.02.2020 09:10 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:53

'ın Türkiye'ye sınır Hoy kentinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssüne 4.75 kilometre uzaklıkta olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde deprem, yoğun olarak hissedildi. ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasara yol açmadı.

TÜRKİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 08.53'te merkez üssü İran'ın Hoy şehri olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.22 kilometre derinliğinde olan deprem, merkez üssüne 4,75 kilometre mesafedeki, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de yoğun şekilde hissedildi. Deprem, Hakkari'nin yanı sıra sınır iller Iğdır, Kars ve Ağrı ile Van'da da hissedildi. Yüksekova'da paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Son dakika: İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Türkiye'de de hissedildi

Deprem, İran, AFAD, Dünya, Güncel

Kaynak: DHA


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