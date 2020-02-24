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FLAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağışçılardan isteğim deprem riski yüksek alanlara öncelik vermenizdir.

24.02.2020 20:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:16FLAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağışçılardan isteğim deprem riski yüksek alanlara öncelik vermenizdir. Çünkü bu bölgedeki okullar öğrenciler için güvenli çatılar olması yanında deprem sonrasında vatandaşlarımızın sığınacağı barınma alanı da olarak kullanılabilecektir. Buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; bağış kampanyamız sadece salondaki arkadaşlarımızla sınırlı değildir. İmkanı olan her vatandaşımız için sadaka-i cariye olarak dilediğiniz yerde ister derslik ister okul şeklinde bu kampanyaya iştirak edebilir.



Recep Tayyip Erdoğan, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

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