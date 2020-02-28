Haberler » Güncel » Göçmenler akın akın giderken Yunanistan sınırını otobüsle kapattı - Haber

Göçmenler akın akın giderken Yunanistan sınırını otobüsle kapattı

Türkiye'nin İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından mültecilere yönelik uyguladığı serbest geçiş kararı sonrası göçmenler sınıra akın ediyor. Ülkeye girişleri durdurmak için harekete geçen Yunanistan da sınırı otobüsle kapattı.

28.02.2020 13:11 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:48

Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da düzensiz göçmenlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirildi. Açıklamada, "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Pazarkule Sınır Kapısı yakınında toplanan yüzlerce mülteci Yunanistan sınırındaki tel örgülere dayandı.

ÇanakkaleÇanakkale'den yola çıkan ve 30 düzensiz göçmeni taşıyan şişme bot, Yunanistan'a ulaştı

Canlı yayında TürkiyeCanlı yayında Türkiye'den ayrılmak için yola çıkan göçmene mikrofon uzatıldı

AvrupaAvrupa'ya göç etmek isteyen Suriyeli mülteciler, İstanbul'dan Edirne'ye yola çıktı

Göçmenler akın akın giderken Yunanistan sınırını otobüsle kapattı

Yunanistan, Güncel

Kaynak: DHA


28.02.2020 13:49:35