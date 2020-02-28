Göçmenler akın akın giderken Yunanistan sınırını otobüsle kapattı

Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da düzensiz göçmenlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirildi. Açıklamada, "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Pazarkule Sınır Kapısı yakınında toplanan yüzlerce mülteci Yunanistan sınırındaki tel örgülere dayandı.