flaş
İçişleri Bakanlığı: Bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışması neticesinde; 4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.
08.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:16
İçişleri Bakanlığı: Bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışması neticesinde; 4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :flaş
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Şırnak, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi
Güncel
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti
Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Güncel
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü