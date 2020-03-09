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MSB: Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür.
09.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:46
MSB: Batman 'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kaza kırım ekibince gerekli inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Etiketler : İnsansız Hava Aracı, Batman, Güncel
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