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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'yken İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Selçuk Mızraklı'ya, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.
09.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:57
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'yken İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Selçuk Mızraklı 'ya, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Kaynak: DHA
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Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Mızraklı, Selçuk, Güncel
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