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MSB: TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
10.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:00
MSB: TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.
Kaynak: DHA
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Etiketler : Kandil Dağı, Irak, TSK, Güncel
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