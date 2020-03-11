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MSB: Türk ve Rus Askeri Heyetleri arasında Moskova Mutabakatı kapsamında yürütülen görüşmelerin ikinci günkü bölümü Milli Savunma Bakanlığında başladı.

11.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:16
FLAŞ

MSB: Türk ve Rus Askeri Heyetleri arasında Moskova Mutabakatı kapsamında yürütülen görüşmelerin ikinci günkü bölümü Milli Savunma Bakanlığında başladı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Moskova, Güncel

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