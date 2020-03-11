FLAŞ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 2015 yılında terör örgütüne katılan Miran Diren kod adlı Hasan Dere isimli örgüt mensubu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ikna çalışması neticesinde bugün Suriye üzerinden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu.
11.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:28
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 2015 yılında terör örgütüne katılan Miran Diren kod adlı Hasan Dere isimli örgüt mensubu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ikna çalışması neticesinde bugün Suriye üzerinden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 58'e yükseldi.
Kaynak: DHA
Etiketler : İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Hasan Dere, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Güncel
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Güncel
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu