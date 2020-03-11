Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden yeni parti kuran Ali Babacan'a göndermede bulundu. Erdoğan, "Davası inancı olmayan, davası milleti, ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur" dedi.
11.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:26
AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden bugün manifestosunu açıklayarak yeni partisinin kuruluşunu ilan eden Ali Babacan'a göndermede bulundu.
"SONU HÜSRAN OLMAYA MAHKUMDUR"
"Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor" diyen Erdoğan, "Davası inancı olmayan, davası milleti, ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur. Bunların hiçbiri bizi zerre kadar ilgilendirmiyor" dedi.
TEŞKİLATI UYARDI
Açıklamasının devamında AK Parti teşkilatına uyarılarda bulunan Erdoğan, "Kadrolarımızı oluştururken o ilin ilçenin kanaat önderlerini bulacaksınız. Aynı heyetlerle, ekiplerle yürümeye mecbur değiliz mahkum da değiliz, dinamik bir yapı ile yolu yürümeye mecburuz" şeklinde konuştu.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :AK Parti İl Başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden yeni parti kuran Babacan'a göndermede bulundu
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Güncel
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