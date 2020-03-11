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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi 2023'te, Belediye Başkanlığı seçimi 2024'te yapılacaktır.
11.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi 2023'te, Belediye Başkanlığı seçimi 2024'te yapılacaktır. Önümüzde, milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek için 2-3 yıllık vaktimiz var.
Kaynak: DHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, Güncel
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