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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi 2023'te, Belediye Başkanlığı seçimi 2024'te yapılacaktır.

11.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:53
FLAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi 2023'te, Belediye Başkanlığı seçimi 2024'te yapılacaktır. Önümüzde, milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek için 2-3 yıllık vaktimiz var.


Kaynak: DHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, Güncel

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