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TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Koronavirüsüne karşı çeşitli tedbirler almaya devam ediyor.

11.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:58
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TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Koronavirüsüne karşı çeşitli tedbirler almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, İstanbul-Sofya Ekspresi'nin seferlerine, Koronavirüsü nedeniyle 11 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak ara verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Güncel

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