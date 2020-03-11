flaş
TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Koronavirüsüne karşı çeşitli tedbirler almaya devam ediyor.
11.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:58
TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Koronavirüsüne karşı çeşitli tedbirler almaya devam ediyor.
Bu kapsamda, İstanbul-Sofya Ekspresi'nin seferlerine, Koronavirüsü nedeniyle 11 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak ara verildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Koronavirüs, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı