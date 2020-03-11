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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgının Avrupa'daki durumu, dün akşamki tablo ile karşı karşıya bırakmakla yetinmeyecektir.
11.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:19
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgının Avrupa'daki durumu, dün akşamki tablo ile karşı karşıya bırakmakla yetinmeyecektir. Risk ciddidir.
Kaynak: DHA
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