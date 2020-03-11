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Sağlık Bakanı Koca: Bir veya birkaç vaka salgın değildir.
11.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:21
Sağlık Bakanı Koca: Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Yapmanız gereken, hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni bir düzene sokmaktır. Koronavirüs, tedbirlerimizden daha güçlü değildir.
Kaynak: DHA
Etiketler : fahrettin koca, Güncel
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