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Bakan Pekcan: 2193 firmayı denetim altına aldık.
11.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:26
Bakan Pekcan: 2193 firmayı denetim altına aldık. Fırsatçılara bakanlık olarak göz açtırmayacağız, gerekeni yapacağız. 16 Mart'tan Nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları erteleme kararı aldık.
Kaynak: DHA
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