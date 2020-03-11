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İçişleri Bakanlığı: 2'si ikna yoluyla olmak üzere 3 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
11.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:05
İçişleri Bakanlığı: 2'si ikna yoluyla olmak üzere 3 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Kaynak: DHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Güncel
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