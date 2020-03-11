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FLAŞ

İçişleri Bakanlığı: 2'si ikna yoluyla olmak üzere 3 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

11.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:05
FLAŞ

İçişleri Bakanlığı: 2'si ikna yoluyla olmak üzere 3 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.


Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Güncel

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