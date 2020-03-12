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Hulusi Akar: İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor.
12.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:13
Hulusi Akar: İdlib 'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Herhangi bir çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyorlar.
Kaynak: DHA
Etiketler : Hulusi Akar, İdlib, Güncel
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