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ANKARA Çukurambar'da, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik 1 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili, çoğu terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey yöneticisi 37'si firari, 2'si tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

12.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:49
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ANKARA Çukurambar 'da, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik 1 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili, çoğu terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey yöneticisi 37'si firari, 2'si tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 8 sanığa 1 yıl 3 ay ile 53 yıl 4 ay arasında değişen yıllarda hapis cezası verdi. 6 sanığın beratine hükmeden mahkeme, firari sanıkların dosyasını ayırdı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Çukurambar, Güncel

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