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CHP'li Öztrak: Sağlık Bakanlığı'nın alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz.
12.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:28
CHP'li Öztrak: Sağlık Bakanlığı'nın alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemleri izlemeye devam edeceğiz ve önlemler çerçevesinde yapılması gerekenleri yapacağız. Ama kurultayın ertelenmemesi bizim temennimizdir.
Kaynak: DHA
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Sağlık Bakanlığı, Güncel
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