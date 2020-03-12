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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve yaklaşık 4.5 saat süren 'Koronavirüs Toplantısı' sona erdi.

12.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:58
FLAŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve yaklaşık 4.5 saat süren ' Koronavirüs Toplantısı' sona erdi. Açıklama yapılması bekleniyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Güncel

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