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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.

12.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:10
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.


Kaynak: DHA

Etiketler : İbrahim Kalın, Spor

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