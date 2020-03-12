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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: 16 Mart'tan itibaren okullar (ilk, orta, lise) tatil edilecek.
12.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:11
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: 16 Mart'tan itibaren okullar (ilk, orta, lise) tatil edilecek.
Kaynak: DHA
Etiketler : İbrahim Kalın, Güncel
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