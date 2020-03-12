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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Eğitim-öğretime 23 Mart'tan itibaren de uzaktan eğitim yönetimiyle devam edilecek.

12.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:12
FLAŞ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Eğitim-öğretime 23 Mart'tan itibaren de uzaktan eğitim yönetimiyle devam edilecek. Spor müsabakaları Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak.


Kaynak: DHA

Etiketler : İbrahim Kalın, 23 Mart, Güncel

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