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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Eğitim-öğretime 23 Mart'tan itibaren de uzaktan eğitim yönetimiyle devam edilecek.
12.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:12
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Eğitim-öğretime 23 Mart'tan itibaren de uzaktan eğitim yönetimiyle devam edilecek. Spor müsabakaları Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak.
Kaynak: DHA
Etiketler : İbrahim Kalın, 23 Mart, Güncel
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