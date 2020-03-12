Menü
Haberler ›› Güncel ››FLAŞ - Güncel

FLAŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

12.03.2020 22:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:32
FLAŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib Protokolü kapsamındaki mutabık kalınan konular ele alındı.


İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: DHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler Güncel
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti Güncel
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi