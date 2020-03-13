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İçişleri Bakanlığı: Ağrı-Kars-Iğdır illerinde 'Kapan -8 Ağrı Dağı Çemre-Madur' operasyonu başlatıldı.

13.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:15
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İçişleri Bakanlığı: Ağrı-Kars- Iğdır illerinde 'Kapan -8 Ağrı Dağı Çemre-Madur' operasyonu başlatıldı. Operasyonda bin 12 personel görev aldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Ağrı Dağı, Iğdır, Kars, Güncel

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