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Milli Savunma Bakanlığ, Türk ve Rus heyetinin Ankara'da yapılan görüşmeleriyle ilgili, "15 Mart'ta başlaması planlanan Türk-Rus ortak devriyelerinin esasları ele alınmıştır.
13.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:03
Milli Savunma Bakanlığ, Türk ve Rus heyetinin Ankara 'da yapılan görüşmeleriyle ilgili, "15 Mart'ta başlaması planlanan Türk-Rus ortak devriyelerinin esasları ele alınmıştır. Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir" açıklamasını yaptı.
Kaynak: DHA
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