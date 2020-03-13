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MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
13.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:06
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel
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