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İçişleri Bakanlığı: Yarın saat 08.00'den itibaren Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan Türkiye'ye yolcu girişleri tüm hudut kapılarından durduruldu.
13.03.2020 23:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:44
İçişleri Bakanlığı: Yarın saat 08.00'den itibaren Almanya , İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda 'dan Türkiye 'ye yolcu girişleri tüm hudut kapılarından durduruldu. Türkiye'den de bu ülkelere seyahatler geçici olarak durduruldu.
Kaynak: DHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Hollanda, Almanya, Türkiye, Güncel
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