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FLAŞ

İçişleri Bakanlığı: Yarın saat 08.00'den itibaren Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan Türkiye'ye yolcu girişleri tüm hudut kapılarından durduruldu.

13.03.2020 23:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:44
FLAŞ

İçişleri Bakanlığı: Yarın saat 08.00'den itibaren Almanya , İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda 'dan Türkiye 'ye yolcu girişleri tüm hudut kapılarından durduruldu. Türkiye'den de bu ülkelere seyahatler geçici olarak durduruldu.


Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Hollanda, Almanya, Türkiye, Güncel

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