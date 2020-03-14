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İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde 46 bin 127 personelin katılımıyla yapılan "Güvenli Eğitim Uygulaması"nda; 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi.
14.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:43
İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde 46 bin 127 personelin katılımıyla yapılan "Güvenli Eğitim Uygulaması"nda; 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi. 3.039 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 660 okul servis aracı trafikten men edildi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan bin 493 şahıs yakalandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Güncel
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