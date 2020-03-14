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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

14.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:56
FLAŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınırken, ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel

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