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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
14.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararı alındığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel
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