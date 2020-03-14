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İçişleri Bakanlığı: Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak, geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak.

14.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:16
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İçişleri Bakanlığı: Türkiye ve Gürcistan , yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak, geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak.


Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, Güncel

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