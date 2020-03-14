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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz 17 Mart 2020 Saat 24: 00'a (TSİ) kadar ülkemize dönüş yapabilecek.

14.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:52
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz 17 Mart 2020 Saat 24: 00'a (TSİ) kadar ülkemize dönüş yapabilecek.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Yavuz Selim Kıran, Avrupa, Güncel

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