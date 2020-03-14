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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

14.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı. Erdoğan'ın Türkiye'nin KKTC'ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade ettiği bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Ersin Tatar, Güncel

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