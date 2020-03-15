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Gençlik ve Spor Bakanlığı: Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, Umre'den dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başladı.

15.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:40
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Gençlik ve Spor Bakanlığı:  Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara ve Konya 'daki bazı yurtlar, Umre 'den dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başladı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Konya, Umre, Güncel

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